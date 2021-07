Bobby Gillespie (Primal Scream): "Siamo lusingati per avere ispirato Lorde"

Il frontman dei Primal Scream Bobby Gillespie si è detto, a nome della band, lusingato del fatto che Lorde sia stata influenzata per la scrittura del suo ultimo singolo "Solar Power" dalla loro "Loaded".

La 24enne musicista neozelandese è tornata a pubblicare musica il mese scorso a quattro anni di distanza da "Melodrama" ( leggi qui la recensione ), il suo secondo album pubblicato nel giugno del 2017. Di "Solar Power" ha dichiarato che il brano è stato molto influenzato dai Primal Scream e ha rivelato che "Loaded" è stata fondamentale per la sua ispirazione.Parlando con l'NME Bobby Gillespie ha rivelato che la band è lusingata di aver ispirato Lorde. "Ho bisogno di ascoltare l'intero album (che si intitolerà "Solar Power" e verrà pubblicato il prossimo 20 agosto, ndr). Ho sentito quell'unico brano. Stavo guardando la partita Italia-Spagna e alla fine suonavano Lorde per i gol. È incredibile. Sono davvero, davvero lusingato, lo siamo tutti. Tutti i Primal Scream sono lusingati dal fatto che sia stata influenzata da "Loaded". È davvero cool."In precedenza Lorde aveva rivelato di avere avuto un confronto con Gillespie per chiarire eventuali somiglianze tra le due canzoni e ha detto di averlo trovato "così adorabile". "Si è comportato tipo, 'Sai, queste cose accadono, hai colto un'atmosfera che noi abbiamo catturato anni fa'. E ci ha dato la sua benedizione. "Loaded" è al 100% il progetto originale, ma noi ci siamo arrivati organicamente. E sono contenta di averla fatta"."Loaded" non è l'unica canzone simile a "Solar Power", o almeno così la pensano in molti, non ultima la società che gestisce l'eredità di George Michael. Anche questa ha di recente elogiato Lorde per le somiglianze della sua canzone con la hit della popstar scomparsa il giorno di Natale del 2016 "Freedom 90". "Siamo consapevoli che molte persone stanno cercando una relazione tra "Freedom 90" di George Michael e "Solar Power" di Lorde, cosa che George sarebbe stato lusingato di sentire, quindi a nome di un grande artista a una collega artista, auguriamo al singolo ogni successo."

La 24enne musicista neozelandese presenterà in concerto i brani del suo nuovo album anche in Italia. L'appuntamento con il nostro paese è fissato per il giugno 2022 a Roma e a Villafranca di Verona.