All'asta un raro demo dei Beatles

Un raro demo dei Beatles registrato negli studi di Abbey Road è andato all'asta. La collezione inedita - che contiene le prime versioni di "I am the Walrus", "Fool on the Hill" e "I Me Mine" - venne scartata dal quartetto di Liverpool dopo una seduta di registrazione negli anni '60.

Il nastro è stato messo in vendita dalla Sworders Auctioneers e si prevede che possa essere venduto per circa 700 sterline. L'oggetto viene presentato con queste parole: "Regalato al venditore, un bassista di una rock band che ha venduto oltre 20 milioni di album. Presentato nel 1971 durante la registrazione del loro primo album agli Abbey Road Studios da un tecnico del suono, il demo stesso registrato negli anni '60."Si dice che Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr abbiano lasciato il nastro dopo una seduta di registrazione. In una nota dell'anonimo venditore, viene rivelato che la collezione include un finale alternativo a "Fool on the Hill". "La cassetta è stata trasferita su una cassetta più recente, poiché le cassette di vecchio stile tendevano a rompersi e perdere il biossido di cromo causando delle interruzioni. Anche se ci sono alcune piccole interruzioni, per favore godetevi il finale ironico di "Fool on the Hill" e la versione quasi finale di "I am the Walrus"".Di recente il batterista dei Beatles Ringo Starr ha dichiarato che nessun altro gruppo può essere paragonato a loro perché avevano un legame telepatico quando si esibivano dal vivo. Queso quanto detto dall'81enne musicista inglese: "Quando suonavamo insieme come band, eravamo la migliore band del paese. Non mi interessa ciò che dicono gli altri. Ci conoscevamo ed avevamo un legame sensitivo. Potevo suonare la batteria con gli occhi chiusi e le cuffie accese e avrei saputo cosa avrebbe fatto John."