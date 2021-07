Rovazzi secondo Rovazzi: da “Andiamo a comandare” a “La mia felicità”. Video

Classe 1994, Rovazzi ha iniziato a riscuotere un grande successo in rete come youtuber, grazie ad una serie di video-parodie alcuni dei quali realizzati insieme ad altri youtuber (Edoardo Mecca, Homyatol, TheShow) che hanno racimolato diverse visualizzazioni sulla piattaforma.

La popolarità di Fabio Rovazzi sul web è esplosa dopo la pubblicazione di "Andiamo a comandare" nel 2016. Da quel momento e fino al 2019 l'ex youtuber ha piazzato in classifica un tormentone estivo all'anno, senza mai mancare all'appello. Al boom con il primo brano hanno fatto seguito "Tutto molto interessante", "Volare" (con Gianni Morandi) nel 2017, "Faccio quello che voglio" nel 2018 e "Senza pensieri" (con Loredana Berté e J-Ax) nel 2019.

Nel 2020 Rovazzi ha preferito vivere l’estate da “spettatore”, collaborando con Danti e Raf sulla canzone "Liberi" ma senza pubblicare un brano da protagonista. Quest’anno, invece, il 27enne milanese è tornato con il nuovo singolo “La mia felicità” con Eros Ramazzotti, uscito lo scorso 25 giugno.

A margine di una chiacchierata con Rockol in occasione della presentazione in anteprima del video del pezzo che ha segnato il ritorno di Rovazzi alla canzone da protagonista, Fabio ha ripercorso il proprio percorso canzone per canzone raccontando ogni suo brano pubblicato: da "Andiamo a comandare" – un pezzo nato "con nessun tipo di pretese e velleità", ha detto l’ex youtuber diventato imprenditore digitale – a “La mia felicità” con Ramazzotti, che lo stesso artista ha definito “la mia cura da tutto quello che è successo“.

Guarda il video:

A seguire i videoclip dei vari brani pubblicati negli anni da Rovazzi, compresa la più recente clip di "La mia felicità" in cui Fabio è protagonista di un’avventura che lo vede mettersi alla ricerca di Dru (un animatronic), personaggio che rappresenta tutte le vibrazioni positive di cui l’umanità è stata privata.

"Andiamo a comandare" (2016)

"Tutto molto interessante" (2016)

"Volare" con Gianni Morandi (2017)

"Faccio quello che voglio" (2018)

"Senza pensieri" con Loredana Bertè e J-Ax (2019)

"La mia felicità" con Eros Ramazzotti (2021)