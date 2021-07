Operazione ai testicoli per Shaun Ryder

Lo stato di salute di Shaun Ryder non è di quelli che possano lasciare tranquilli, ultimamente ha sofferto di un lacerante dolore ai testicoli dovuto a due cisti che, oltre a piegarlo in due dal male, gli hanno immediatamente fatto scattare il brutto pensiero che queste cisti nascondessero qualcosa di ben peggiore del dolore.



Motivo per cui il medico, dopo avergli prescritto degli anti dolorifici, ha proceduto a sottoporre il frontman degli Happy Mondays a un test per verificare la presenza di un tumore, per buona fortuna del 58enne musicista britannico il test è risultato negativo.





Ryder ha spiegato i particolari di questa dolorosa esperienza al quotidiano britannico The Sun: "Ne ho avuto uno, ora ne ho due, e sono un vero dolore. Continuo a prendere le compresse e gli antidolorifici mentre loro colpiscono i nervi delle mie palle. Mi hanno fatto i test per il cancro, e ho avuto il via libera".



Shaun ha paragonato questo dolore ad avere un mal di denti in un'area sensibile e si rammarica di non aver rimosso queste cisti prima del lockdown. "È come avere un forte mal di denti alle palle. Potevo fare sì che non crescesse ma sarei dovuto andare prima del lockdown".



La scorsa primavera Shaun Ryder aveva rilasciato una intervista in cui, scherzando, aveva affermato che le medicine che assumeva avevano migliorato la sua libido e si sentiva come se avesse di nuovo 21 anni.



Aveva dichiarato: "Probabilmente mi drogo di più oggi rispetto al periodo di massimo splendore degli Happy Mondays. Sto prendendo la tiroxina, per la mia tiroide. Sto prendendo pillole per la pressione sanguigna. La tiroide riguarda ogni cosa, allergie e tutto il resto. Voglio dire, se non prendo queste pillole per le allergie, non riesco a respirare. Sarebbe come avere uno shock anafilattico. Mi si stringe la gola. Sono anche pieno di artrite. Ma mia moglie è molto soddisfatta del trattamento con il testosterone. Quindi, sì, è come avere 21 anni, ma senza tutti i grattacapi di ciò che comporta avere 21 anni."