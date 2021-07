Torneranno mai gli LCD Soundsystem?

L'ultimo album pubblicato dagli LCD Soundsystem, "American Dream" (leggi qui la recensione) risale al settembre del 2017 e, stando alle ultime dichiarazioni rilasciate dal leader della formazione statunitense James Murphy, dovrà trascorrere altro tempo prima di avere il piacere di ascoltare un qualcosa di nuovo da parte loro.

Murphy è stato ospite al podcast WTF di Marc Maron dove ha confermato che il gruppo al momento non ha alcuna intenzione di tornare sul palco o in studio. "Non stiamo provando. Faremo qualcosa quando sarà il momento giusto. In questo momento, siamo in pausa completa. Per la natura della band, quando non siamo in tour, torniamo semplicemente a condurre una vita normale... Ognuno ha altre cose da fare. Ognuno manda avanti i propri impegni. Quindi, per realizzare (un nuovo album, ndr), dobbiamo solo decidere di farlo." Riguardo eventuali concerti Murphy ha spiegato che non "vuole andare (in tour, ndr) senza nuova musica".



Queste parole probabilmente non sorprenderanno i fan degli LCD Soundsystem, una band la cui storia è particolarmente movimentata e con improvvisi cambi di direzione. Nel 2011 il gruppo fece un concerto di addio al Madison Square Garden di New York, ma solo cinque anni più tardi si riunì nuovamente.

Negli ultimi tempi, con la band in stand by, James Murphy è stato comunque molto impegnato. Nella conversazione con Marc Maron ha spiegato che la pandemia ha interrotto i lavori per la costruzione del suo nuovo studio di registrazione. Oltre a badare e crescere il figlioletto, insieme alla moglie ha inoltre lavorato al Four Horsemen, il wine bar di Brooklyn che possiede e gestisce.



In realtà l'attività discografica della band non è del tutto ferma, infatti, il prossimo 6 agosto, verrà pubblicata, in occasione del decimo anniversario del loro concerto di addio, la ristampa deluxe di "The Long Goodbye: LCD Soundsystem Live at Madison Square Garden".