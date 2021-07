C'è il metal nel futuro di Ed Sheeran?

E' in arrivo un album metal di Ed Sheeran? Forse non siamo così vicini alla sua realizzazione, ma il cantautore britannico potrebbe anche pensarci sopra. Come ha rivelato al quotidiano inglese The Sun parlando dei suoi gusti musicali quando era solo un bambino: "Da ragazzino ero molto appassionato di death metal. Ascoltavo Cradle of Filth, Slipknot e tutta quella roba lì".



Quindi il futuro potrebbe riservare un disco dalle sonorità molto dure da parte di Sheeran: "Non sto dicendo che potrei mai entrare in quel mondo.

Da ragazzino ho imparato tutti quei riff alla chitarra. È un qualcosa che non ho mai pensato di fare, ma non sarei contrario".



Il frontman dei Cradle of Filth, Dani Filth, che è originario della contea del Suffolk proprio come Sheeran, ha immediatamente fatte sue le dichiarazioni di Ed sul metal e le ha pubblicate sul suo account Instagram, scrivendo: "Ci crederò quando lo vedrò. Alla fine l'amico del Suffolk potrebbe andare bene."

Un paio di anni fa Sheeran andò insieme a Brian "Head" Welch dei Korn a un concerto di Marilyn Manson e disse al chitarrista dei Korn che aveva appena ascoltato "Freak on a Leash", una canzone del 1998 della storica band nu metal statunitense Nell'attesa di realizzare un album metal Sheeran si sta dedicando a ciò che gli riesce meglio e sta riscuotendo grande successo con "Bad Habits", il suo ultimo singolo. Il brano dovrebbe far parte del suo quinto album, la cui data di uscita non è ancora stata comunicata.