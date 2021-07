Ricordate "Carlo"? Torna Celeste Gaia, con una nuova canzone

Sanremo, edizione 2012: tra i big vince Emma ("Non è l'inferno"), tra i giovani Alessandro Casillo ("È vero (che ci sei)". Ma la canzone memorabile di questa sezione fu un'altra, solo che che venne eliminata al televoto. Al tempo scrivemmo:

A Sanremo abbiamo un primo tormentone. Solo che questa sera, venerdì, non sarà in gara a contendersi la vittoria tra i Giovani: Celeste Gaia è stata eliminata mercoledì serà nello scontro diretto con gli Io Ho Sempre Voglia, che hanno avuto accesso alla finale. Ma la sua "Carlo" è una delle vincitrici morali di questa 62° edizione del festival.

e ancora:

“Carlo” è l'unica canzone, fra quelle degli otto Giovani di Sanremo 2012, a possedere le qualità che fanno di una canzone un successo (la gradevolezza, l'orecchiabilità, la cantabilità: cioè quel “pop factor” che fa sì che le radio trasmettano una canzone e la gente abbia voglia di ascoltarla – quello stesso “pop factor”, per dire, di “Tre parole” di Valeria Rossi o di “Sincerità” di Arisa). Però “Carlo” non è in finale.