Da Billie Eilish a David Byrne: le nomination musicali degli Emmy

C'è molta musica, negli Emmy: come sempre i premi della Academy of Television Arts and Sciences hanno molte categorie dedicate a questo mondo, ben più di quelle del loro corrispettivo cinematografico, gli Oscar (che si limitano a canzone, colonna sonora e un paio di categorie tecniche). Per dire, nelle categorie degli Emmy si va dalla music supervision (la scelta delle canzoni) alle canzoni stesse.

Quest'anno, a contedersi i premi che verranno assegnati il 19 settembre a Los Angeles ci sono anche produzioni di artisti in categorie non strettamente musucali Billie Eilish per il documentario "The World's A Little Blurry" (Apple TV) è in lizza er 4 categorie, mente "David Byrne: American Utopia" (HBO), tratto dallo spettacolo di Broadway, ha ben 6 nomination tra cui una per Spike Lee nella categoria "Miglio regia di uno speciale di varietà". Nomination anche per le canzoni dello speciale di Bo Burnham "Inside" di Netflix (di cui vi abbiamo parlato qua.

Questo l'annuncio delle nomination, il cui elenco completo è qua: quelle musicali sono da pagina 24 in poi)