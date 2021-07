Artist First, con ANote quotazione dei diritti di immagine live dei Le Vibrazioni

Artist First ha stretto una partnership con la piattaforma di investimento in diritti musicali ANote per quotare sul mercato i diritti di immagine dei Le Vibrazioni per il tour che vedrà impegnata la formazione milanese a partire dalla fine di quest'anno: grazie all’operazione gli utenti di ANote potranno investire e, di conseguenza, ricevere una percentuale del compenso della band per le apparizioni dal vivo che avranno luogo a partire dal prossimo autunno per i seguenti cinque anni.