Doors, in arrivo un nuovo documentario su Jim Morrison

La casa di produzione cinematografica indipendente Gunpowder & Sky ha messo in produzione un nuovo documentario su Jim Morrison, lo scomparso leader dei Doors del quale lo scorso 3 luglio è stato celebrato il cinquantesimo anniversario della morte: il lavoro - del quale al momento non sono stati svelati né titolo né periodo di uscita - ha i crismi dell’ufficialità, avendo coinvolto nel processo creativo anche la Jampol Artist Management, agenzia che cura gli interessi artistici ed economici del “Re Lucertola” e che ha promesso, per la realizzazione del documentario, di vigilare affinché vengano mantenuti “i più alti standard di credibilità e autenticità”.

“Fin dal primo giorno, quando mio fratello maggiore ha portato in casa nostra una copia di ‘The Soft Parade’ dei Doors, sono stato rapito e allo stesso tempo spaventato dai testi lungimiranti e talvolta inquietanti di Jim Morrison”, ha commentato il ceo di Gunpowder & Sky Van Toffler: “Aveva un approccio così meravigliosamente unico e senza paura nei confronti di tutto. Come disse Jim, non si dovrebbe prendere la vita così seriamente, perché in ogni caso nessuno ne esce vivo”.

Stando a indiscrezioni riferite da Variety, il lavoro includerà anche filmati casalinghi inediti appartenenti all’archivio personale dell’artista e mai mostrati prima.

Quello su Morrison non è l’unico progetto “musicale” al quale sta lavorando Gunpowder & Sky: la casa di produzione ha in cantiere anche il sequel del documentario su Tekashi 6ix9ine "69: The Saga Of Danny Hernandez" e un altro documentario sulla figura del giovane rapper scomparso Lil Peep, quest’ultimo intitolato “Everybody’s Everything”.