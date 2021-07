Jethro Tull, nuovo contratto con Inside Out Music

La Inside Out Music, etichetta tedesca specializzata in prog e metal fondata nel 1996 (e ancora oggi diretta) da Thomas Waber distribuita a livello internazionale da Sony Music, ha annunciato di aver siglato un accordo discografico con i Jethro Tull, la storica band britannica guidata da Ian Anderson: la firma del contratto - che segue di pochi giorni quella di un’altra storica formazione prog britannica, gli Yes - prelude la pubblicazione di un nuovo album di inediti in studio per il gruppo di “Aqualung”, “The Zealot Gene”, annunciata per la prima metà del prossimo anno.