Assomusica su concerti e riaperture: ‘Di questo passo il settore rischia il collasso’

In una durissima nota diffusa nella mattina di oggi, martedì 13 luglio, il presidente di Assomusica Vincenzo Spera ha denunciato la grave situazione nella quale versa la filiera della musica dal vivo italiana, i cui appelli alle istituzioni per ottenere protocolli unificati in vista della riapertura degli spettacoli pubblici dal vivo non sono stati accolti dagli interlocutori istituzionali.