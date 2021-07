Korn, Ra Dìaz (Suicidal Tendencies) sostituirà Fieldy

Sarà Roberto "Ra" Díaz, al momento in forze ai Suicidal Tendencies, ad accompagnare i Korn al basso in occasione del prossimo tour che il gruppo guidato da Jonathan Davis terrà nel corso di quest’estate negli USA: a darne notizia è stata la stessa band di “Freak on a Leash” per mezzo di un post pubblicato sui propri account social ufficiali.

“Apprezziamo molto le vostre parole di supporto riguardo il prossimo tour e la situazione di Fieldy”, ha fatto sapere la formazione californiana: “Mentre nostro fratello di prende il tempo necessario a guarire, volevamo farvi sapere che il nostro amico Ra Dìaz dei Suicidal Tendencies sarà con noi per la prossima estate. Abbiamo già fatto le prove e non vediamo l’ora di vedervi, il mese prossimo”.

La sostituzione si è resa necessaria in seguito a problemi personali accusati dal bassista originale del gruppo, Fieldy, all’anagrafe Reginald Arvizu: “Negli ultimi sei anni ho affrontato una serie di faccende personali che talvolta mi hanno fatto ricadere in alcune cattive abitudini, causando un po' di tensione con le persone che mi sono vicine”, fece sapere lui lo scorso 22 giugno, “Mi è stato suggerito di prendermi un po’ di tempo libero per guarire. Farò quello che mi è stato chiesto e mi prenderò quel tempo. Purtroppo, quindi, quest’estate non mi vedrete sul palco con la mia band”.

Nato e cresciuto in Cile, Dìaz si è trasferito in Messico nel 2010 e successivamente - nel 2013 - negli Stati Uniti, dove, tre anni dopo, è entrato in pianta stabile nella formazione guidata da Mike Muir, nella quale oggi militano Dave Lombardo alla batteria e Dean Pleasants e Ben Weinman alle chitarre.