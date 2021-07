Eros Ramazzotti: ‘Se un fan mi chiede un selfie mentre mangio? Mi alzo e…’

In un’intervista rilasciata a Andrea Laffranchi per il Corriere della Sera, Eros Ramazzotti ha passato in rassegna alcuni dei passaggi più importanti della sua carriera, affrontando temi come la popolarità, il successo e le scelte che hanno condizionato la sua ormai quarantennale attività canora.

A proposito del concetto di pentimento, la voce di “In ogni senso” ha spiegato:

“Mi capita quando tratto male qualcuno e lo mando a quel paese. Succede a volte in auto, ma ci resto male. (...) E anche se chi mi chiede un selfie mentre mangio è maleducato, mi alzo e lo faccio. Al limite si fredda la pasta”

A proposito delle scelte importanti, l’artista ha parlato anche di due grani “no” che hanno condizionato sia la sua carriera professionale che la sua vita privata. Musicalmente parlando, il rifiuto più importante fu quello di un’offerta proposta da Clive Davis, gigante della discografia americana che mise sotto contratto artisti come Janis Joplin, Bruce Springsteen, Santana e Aerosmith:

“Negli anno 90 Clive Davis mi voleva a New York per lanciare la mia carriera in America. Ma avevo bisogno di stare in famiglia con Michelle, Aurora stava per arrivare... Gli direi ancora no. Non sono uno che cerca il successo”

Dal punto di vista personale, invece: