AC/DC, la gestione del catalogo ‘classico’ passa a Sony Music Publishing

Sony Music Publishing, la divisione editoriale di Sony Music, ha annunciato un accordo su scala globale con la società di edizioni australiana Alberts, titolare del catalogo dei produttori Harry Vanda, George Young e Stevie Wright, che - oltre ad aver curato i lavori di, tra gli altri, Easybeats e John Paul Young - hanno posto la propria firma sulla porzione del catalogo “classico” degli AC/DC, quello compreso tra l’album di debutto del 1975 “High Voltage” e “Powerage” del 1978, per un totale di cinque album di studio nel quale sono inclusi classici come "It's a Long Way to the Top", "T.N.T.", "Let There Be Rock" e "Whole Lotta Rosie".