Perturbazione, annunciate le date estive

In questa estate di grandi ripartenze anche i Perturbazione tornano in tour per alcune date in giro per l’Italia. La band porterà sul palco il suo ultimo album, "(Dis)amore", uscito per Ala Bianca a maggio 2020, e i brani storici della loro carriera.

Ecco le date confermate ad ora: 14/07 DESIO (MB) – PARCO TITTONI; 24/07 VITTORIO VENETO (TV) – CAVE SONORE; 18/09 ROMA – LARGO VENUE

I Perturbazione sono uno dei più importanti gruppi pop-rock della musica italiana. Nati sui banchi di un liceo scientifico alle porte di Torino, fra i pionieri dell’indie nazionale, dopo una lunga gavetta pubblicano nel 2002 l’album della svolta, In circolo, votato tra i 100 migliori dischi italiani di sempre da Rolling Stone Italia, e trainato dal singolo Agosto. Quella dei Perturbazione è una storia fatta di circa 800 concerti in tutta Italia ed Europa, un Festival di Sanremo nel 2014 - durante il quale il nome della band si afferma presso il grande pubblico grazie alla canzone L'Unica - e una decina di dischi, fra cui album di culto come Canzoni allo specchio (2005), Del nostro tempo rubato (2010) e Musica X (2013). Da sempre la band descrive il proprio suono come “rock anemico”, riferendosi all'impatto emotivo che nasce dall'incrocio tra la propria musica e i testi, nella costante ricerca di un elemento mancante.

Oltre a pubblicare i propri dischi e all'attività dal vivo, la band ha creato una serie di pro-getti a cavallo tra musica, immagini, letteratura e teatro, come nel Concerto per disegna-tore e orchestra, la sonorizzazione dei film muti Maciste (1915) di Borgnetto/Denizot e The General (1926) di Buster Keaton, lo spettacolo Le città viste dal basso e le canzoni scritte per Qualcuno che tace, trilogia dedicata al teatro di Natalia Ginzburg allestita nel 2016 dal Teatro Stabile di Torino, rimessa in scena nell’estate 2020 e Dracula – Rock Shadow Ope-ra, spettacolo prodotto dalla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino. "(Dis)amore", il nuovo album di inediti della band, è uscito per Ala Bianca il 29 maggio 2020. L’8 aprile 2021 Bao Publishing pubblica la loro prima graphic novel Chi conosci davvero, disegnata da Davide Aurilia.