"Notti magiche": testo e significato del successo di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato

"Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco / Ma voglio viverla così quest'avventura, senza frontiere e con il cuore in gola", cantavano nel 1990 fa Gianna Nannini ed Edoardo Bennato nel testo della loro "Un'estate italiana", inno dei Mondiali di quell'anno, ospitati proprio dall'Italia. Trentuno anni dopo le "notti magiche" cantate dalla rocker senese e dal cantautore partenopeo hanno portato fortuna all'Italia di Roberto Mancini, che ieri sera ha trionfato allo Stadio Wembley di Londra contro l'Inghilterra, vincendo gli Europei 2020.

La canzone di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, un classico del pop-rock italiano, ha accompagnato la cavalcata trionfale di Chiellini e soci verso la vittoria del trofeo, tornando ad essere un tormentone. Ecco il testo completo e il significato:.

Un' Estate Italiana testo di Edoardo Bennato and Gianna Nannini Forse non sara' una canzone

A cambiare le regole del gioco

Ma voglio viverla cosi' quest'avventura

Senza frontiere e con il cuore in gola

E il mondo in una giostra di colori

E il vento accarezza le bandiere

Arriva un brivido e ti trascina via

E sciogli in un abbraccio la follia

Notti magiche

Inseguendo un goal

Sotto il cielo

Di un'estate italiana

E negli occhi tuoi

Voglia di vincere ... Testi canzoni di Edoardo Bennato and Gianna Nannini, leggi il testo completo di Un' Estate Italiana

La canzone è un inno pensato per essere cantato a squarciagola dai tifosi, per unire gli spalti al di là dei colori delle maglie: "E il mondo in una giostra di colori / e il vento accarezza le bandiere / arriva un brivido e ti trascina via/ e sciogli in un abbraccio la follia". Il ritornello è puro sing along: "Notti magiche inseguendo un goal / sotto il cielo di un'estate italiana / e negli occhi tuoi voglia di vincere / un'estate, un'avventura in più".

Il brano, prodotto nientemeno che da Giorgio Moroder, nell'estate del '90 accompagnò le magie dell'Italia di Schillaci, Mancini, Vialli, Ancelotti e Ferrara: la squadra allenata dal ct Azeglio Vicini riuscì a spingersi fino alla semifinale, dove fu eliminata dall'Argentina. Trentuno anni dopo, "Un'estate italiana" è diventata la colonna sonora del trionfo dell'Italia agli Europei itineranti, dalla prima partita all'Olimpico di Roma contro la Turchia a quella di ieri sera a Wembley contro l'Inghilterra, passando per il 3-0 alla Svizzera, la vittoria sul Galles, la vittoria a Londra contro l'Austria agli ottavi di finale, quella a Monaco di Baviera contro il Beglio ai quarti e quella a Londra contro la Spagna ai rigori.

Stanotte per le vie e nelle piazze di tutta Italia, da Trieste in giù, la canzone è stata una delle più cantate dai tifosi per festeggiare il trionfo contro l'Inghilterra.