Emma, foto in lingerie su Instagram per festeggiare l'Italia: "Come la grande Ferilli"

Come Sabrina Ferilli, che nel 2001 per festeggiare lo scudetto vinto dalla Roma si spogliò di fronte al milione di tifosi giallorossi radunati al Circo Massimo, restando in bikini. Più o meno. È la stessa cantautrice salentina a richiamare - ironicamente - il paragone con l'attrice romana. Per festeggiare la vittoria dell'Italia agli Europei 2020 Emma ha pubblicato nel bel mezzo delle celebrazioni azzurre una foto sul suo account Instagram ufficiale che la ritrae in lingerie, mutande e reggiseno, di fronte allo specchio. "Come la grande Ferilli. Forza azzurri. La coppa è nostra", ha scritto la popstar.

Tra le prime star del pop-rock tricolore che hanno festeggiato via social la vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra, ieri sera allo stadio di Wembley, a Londra, anche Vasco Rossi e Jovanotti. "Grandi azzurri, grande squadra, grande vittoria", ha scritto il rocker di Zocca, condividendo una foto che ritrae Bonucci, Bellotti, Berardi, Rafael Toloi, Giorgio Chiellini e Manuel Locatelli. Jovanotti, invece, ha condiviso un'immagine dei festeggiamenti accompagnato da un verso preso in prestito da "L'allegria", la sua canzone per Gianni Morandi: "Un calcio e ripartire".

Tra i primi a fomentare squadra e tifosi dell'Inghilterra al grido di "It's coming home", motto degli Europei '96 giocati in Inghilterra, la patria del calcio, riadattato a mantra per accompagnare la cavalcata della squadra di Gareth Southgate verso quella che sembrava una vittoria scritta e che invece è stata un secondo posto, oltremanica Liam Gallagher si è congratulato con gli azzurri e non ha mancato di attaccare i calciatori inglesi che ieri dopo la proclamazione si sono tolti le medaglie dal collo.