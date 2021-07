Adriano Celentano, complimenti a Blanco: ‘Ti tengo d’occhio’

Adriano Celentano, dall’alto dei suoi 83 anni e dei suoi oltre 40 album pubblicati in oltre mezzo secolo di carriera ha pubblicamente elogiato Blanco sul proprio canale Instagram ufficiale:

“Ciao Blanco, oggi ho letto che tu ‘mi ascolti’”, ha scritto la leggendaria voce di “24mila baci”: “Anche io ti tengo d’occhio”. Riccardo Fabbriconi, intervistato oggi dal Corriere della Sera, a proposito del veterano collega aveva spiegato:

“Lo ascolto da quando ero piccolo, come Modugno e altre cose vecchie. È un artista a 360 gradi e a collaborare con lui credo che morirei”

Alle lusinghiere parole di Celentano Blanco ha risposto citando “Azzurro”, brani scritto da Vito Pallavicini e Paolo Conte pubblicato per la prima volta dallo stesso Celentano nel 1968.

Blanco ha appena collaborato con Sfera Ebbasta per il brano “Mi fai impazzire”: in precedenza l’artista aveva unito le forze con Mace e Salmo per il singolo “La canzone nostra” e con Madame per “Tutti muoiono”.