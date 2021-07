Robert Fripp e Toyah, la canzone di questa domenica è ‘Pretty Vacant’ dei Sex Pistols

Il Sunday Lunch di oggi, domenica 11 luglio, ha visto la premiata coppia composta da Toya Wilcox e dal già deus ex machina dei King Crimson Robert Fripp confrontarsi con “Pretty Vacant”, classico dei Sex Pistols scelto come terzo estratto da “Never Mind the Bollocks”, il primo, unico e iconico lavoro in studio degli alfieri del punk britannico pubblicato nell’autunno del 1977.

Questa la nuova versione di Toya e Fripp, accompagnati come già da diverse settimane dal misterioso chitarrista Sidney Jake, di “Pretty Vacant”:

Questa, invece, l’originale:

“Quando ho sentito per la prima volta parlare del punk era il 1977”, spiegò Fripp in un’intervista rilasciata insieme allo scomparso leader dei Clash Joe Strummer a Vic Gabardini per Musician Magazine nel 1981: “Erano sei anni che aspettavo di sentire qualcosa con un atteggiamento del genere, tipo sentire un tizio suonare un tamburo come se nella vita non volesse fare altro che suonare un tamburo. Poi le cose hanno preso una piega sbagliata perché un gruppo di ragazzi della classe operaia ha cercato di salire a un livello di reddito della classe media scimmiottando le tradizioni della classe media. Presumibilmente la tecnica era importante, ma la loro era elementare, irreale. Erano come programmati, suonando quelle parti su quegli schemi, e la cosa è diventata disumana”.