Nanni Moretti, l’arrivo a Cannes sulle note di Morandi e Jovanotti

Prosegue il flirt social di Nanni Moretti con il pop italiano: dopo aver usato “Soldi” di Mahmood come sottofondo per un video - postato sul proprio canale ufficiale Instagram - per annunciare la presenza del suo ultimo lavoro, “Tre piani”, al Festival del Cinema di Cannes, il cineasta capitolino è tornato a scegliere una hit tricolore - ancora più recente - per “musicare” la testimonianza video del suo arrivo nella città della Costa Azzurra dove questa sera si terrà la prima del suo lungometraggio.

I favori del regista questa volta sono caduti su “L’allegria”, brano realizzato da Jovanotti e Gianni Morandi pubblicato nella prima metà dello scorso giugno.

“Tre piani” è stato girato nella primavera del 2019 a Roma, con un cast che include - tra gli altri - Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Paolo Graziosi, Stefano Dionisi e lo stesso Moretti: basato sull’omonimo romanzo del 2017 firmato dallo scrittore israeliano Eshkol Nevo, dopo il passaggio dalla Croisette il lungometraggio sarà distribuito alla sale italiana a partire dal prossimo 23 settembre.