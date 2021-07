Queen, un accordo con Amazon per un ‘Trivia Challenge’ su Alexa

La società che gestisce gli interessi commerciali dei Queen ha stretto un accordo con Amazon per la realizzazione di un contenuto interattivo reso disponibile su Alexa: con il “Queen Trivia Challenge” sarà possibile mettere alla prova la propria conoscenza della band un tempo capitanata da Freddie Mercury per mezzo di oltre 400 domande, correlate ad altrettanti approfondimenti che non renderanno disponibili solo contenuti audio ma - in caso di TV o monitor collegato allo smart speaker - anche video. Il quiz interattivo è disponibile a questo indirizzo .