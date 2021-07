Who: l'ultimo disco potrebbe essere l'ultimo nel vero senso della parola

Solo all'inizio dell'anno Pete Townshend si diceva pronto per un nuovo album degli Who, discograficamente ferma all'eponimo "Who" del dicembre del 2019. A distanza di pochi mesi, l'umore del chitarrista della leggendaria rock band sembra essere cambiato. In una nuova intervista concessa a "Guitar Player" il 76enne Townshend ha fatto sapere che l'ultimo album degli Who potrebbe essere l'ultimo nel vero senso della parola. Tradotto: la carriera discografica degli Who potrebbe concludersi con il disco del 2019.

