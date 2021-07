La figlia di Noel Gallagher pazza della band del figlio di Bono

Cos'è che lega Noel Gallagher e Bono degli U2? L'amicizia che lega i figli delle due rockstar. Da un lato Anais Gallagher, 21enne figlia dell'ex Oasis e dell'imprenditrice e stilista Meg Mathews. Dall'altro Elijah Hewson, anche lui 21enne, figlio del cantante degli U2 e dell'attivista Ali Hewson, che guida la band degli Inhaler. Ieri il gruppo ha pubblicato il suo album d'esordio, "It won't always be like this", tra alt-rock e indie, arrivato dopo una serie di singoli che hanno permesso alla formazione capitanata dal figlio di Bono Vox di farsi un seguito tra i seguaci della nuova scena.

Anais Gallagher ha deciso di fare gli auguri a Elijah e soci pubblicando un lungo post su Instagram nel quale ha raccontato la sua amicizia con il musicista:.

"Questi quattro angeli hanno appena pubblicato un album. Negli ultimi cinque anni li ho visti mettere il loro cuore e la loro anima (e talvolta anche la loro salute mentale) nella realizzazione di questo disco. E non potrei essere più orgogliosa di come lo sono ora. Vedere le persone che ami avere successo e riuscire a realizzare i loro sogni è uno dei piaceri più belli che io abbia mai provato. Ho passato innumerevoli notti a ballare nel mio bagno, a lavarmi i denti e a cucinare la pasta alle 3 del mattino ascoltando le canzoni di questo album e ora potete farlo anche voi".

Due anni fa Anais Gallagher girò per gli Inhaler il video del singolo "My honest face". La band guidata dal figlio di Bono ha annunciato il suo primo live in Italia.