Kiss, Gene Simmons contro gli ex componenti: "Continuano a fare scelte pessime"

Gene Simmons spara ad alzo zero sugli ex componenti dei Kiss. In una recente intervista concessa ai microfoni del podcast "Talking Wax With Adika Live!, il bassista della band di "I was made for lovin' you" si è lasciato andare ad alcune dure dichiarazioni nei confronti di ex membri del gruppo, dal chitarrista Ace Frehley (noto per essere stato il primo chitarrista solista dei Kiss, in cui usava il nome d'arte di The Spaceman) al batterista Peter Criss. Il primo si allontanò dalla band nel 1982 sia a causa di dissidi con Simmons e Stanley sia a causa delle sue dipendenze con alcool e droghe. Criss, invece, abbandonò la formazione nel 2001 perché insoddisfatto dal suo contratto.

Commentando il mancato coinvolgimento tanto di Frehley quanto di Criss nel nuovo documentario dedicato alla carriera dei Kiss, "Biography: KISStory", Gene Simmons ha detto:

"Che Dio li benedica, sia Ace che Peter. All'inizio della storia della band erano la cosa migliore che ci fosse mai capitata. Ma hanno fatto scelte orribili nella loro vita. E continuano a farlo: continuano a fare scelte davvero sbagliate, non solo in termini di salute, di ciò che ingerisci, ma anche a livello di scelte di carriera".

Simmons rivela che i Kiss hanno contattato tanto Ace Frehley quanto Peter Criss per il documentario, ma che entrambi hanno rispedito la proposta al mittente: