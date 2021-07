Rolling Stones: su YouTube un nuovo video di 11 minuti dal live a Copacabana

Un video lungo addirittura 11 minuti sulle note di "Midnight rambler", uno dei cavalli di battaglia della leggendaria rock band contenuti in "Let it bleed" del 1969. Così i Rolling Stones festeggiano l'uscita della nuova versione di "A Bigger Bang: Live on Copacabana Beach", il disco contenente la registrazione audio e video del concerto gratuito tenuto da Mick Jagger e soci il 18 febbraio 2006 sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro. La clip è disponibile su YouTube e arriva in concomitanza con l'uscita dell'album, che ieri è tornato nei negozi.

Il disco è disponibile in diversi formati, tra cui dvd con doppio cd, Blu-Ray con doppio cd, triplo lp nero e triplo lp colorato, oltre che sotto forma di speciale box set e in versione digitale. A differenza della raccolta da 4 dvd uscita nel 2007, “The Biggest Bang”, dedicata alla tournée a supporto dell’album di Mick Jagger e soci “A Bigger Bang”, la tracklist del cofanetto riprodurrà fedelmente la scaletta dello show sulla spiaggia di Copacabana. “A Bigger Bang: Live on Copacabana Beach”, infatti, includerà anche quattro tracce finora inedite e non contenute nel box set del 2007: "Tumbling Dice", "Oh No, Not You Again", "This Place Is Empty" e "Sympathy For The Devil".

"Siamo abituati a suonare i più grandi concerti del mondo, ma devo dire che Rio è riuscito a ritagliarsi un posto speciale”, ha dichiarato Keith Richards a proposito dello show di Copacabana in un comunicato stampa. "È stato bellissimo", ha invece detto Mick Jagger: "I fan sono stati incredibili. Sanno come divertirsi”.