Vasco ricorda quella volta che "uccise" Madonna

Vasco celebra il trentunesimo anniversario di "Fronte del palco", il concerto che il 10 luglio 1990 vide il rocker di Zocca esibirsi di fronte a 67mila spettatori allo Stadio San Siro di Milano: per la prima volta in carriera la voce di "Vita spericolata" riempiva la Scala del Calcio, dando il via a quell'epopea che molti anni dopo, nell'estate del 2018, lo avrebbe visto conquistare sei sold out consecutivi a San Siro con i concerti del "Vasco Non Stop Live".

Per celebrare la ricorrenza, che cade proprio oggi, Rossi ha condiviso sul suo account Instagram ufficiale la prima pagina del quotidiano La Notte dell'11 luglio. La sera stessa del 10 luglio, mentre Vasco si esibiva a San Siro, lo Stadio Flaminio di Roma ospitava una tappa del "Blond ambition World Tour 90" di Madonna, ancora all'apice del suo successo dopo - nell'ordine - "Madonna", "Like a virgin", "True blue" e "Like a prayer", quest'ultimo uscito solo l'anno precedente. Il titolo del quotidiano recitava, a caratteri cubitali: "Vasco Rossi ha ucciso Madonna!". Nell'occhiello: "Settantamila in delirio a Milano per il cantante della vita spericolata. Stadio semivuoto a Roma (20 mila) per la scandalosa diva americana". Accanto al titolo, le foto di Vasco e di Madonna.

Vasco ha condiviso anche una clip tratta dal film del concerto "Fronte del palco": quella in cui i 67 mila di San Siro cantano all'unisono "Albachiara", uno dei suoi cavalli di battaglia. "Il concerto che ha dato definitiva credibilità a Vasco Rossi... Il cielo lasciamolo ai passeri", ha scritto il rocker di Zocca nella didascalia.

Se Madonna era reduce da "Like a prayer", Vasco nell'estate del '90 si godeva il successo di "Liberi liberi", il suo nono album, uscito sempre l'anno precedente. Terminata la promozione del disco, il rocker si sarebbe preso una pausa di quattro anni prima di tornare con "Gli spari sopra", nel '93.