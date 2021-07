Maneskin: la provocazione social di Damiano e della bassista Victoria

Nulla di così sconvolgente, per chi conosce la storia dei Maneskin. Già a "X Factor", nel 2017, la band non mancò di provocare nel look: in una delle puntate del talent il cantante Damiano si cimentò in una pole dance sulle note di "Kiss this" degli Struts in shorts di pelle e tacchi a spillo, ripetendo poi il siparietto anche nei concerti del tour. Anche a Sanremo la band ha lanciato messaggi, attraverso il look, tra trasgressione, fluidità di genere e sensualità.

Chissà cosa bisogna aspettarsi dal video di "I wanna be your slave", la canzone contenuta nell'ultimo album del gruppo, "Teatro d'ira - Vol. 1", che pur non essendo ancora stata estratta come singolo dall'album sta riscuotendo ampi successi a livello mondiale sulle piattaforme streaming (da giorni i Maneskin guidano la Spotify Global Chart con la loro cover di "Beggin'"). "Sesso, in ogni sua forma e da ogni angolazione, l'antinomia che vive in tutti noi e ci rende umani, imperfetti, peccatori e bisognosi di redenzione", dice la band della canzone. Il video uscirà a breve, ma intanto il cantante Damiano e la bassista Victoria regalano ai fan un'anticipazione, pubblicando una foto su Instagram che ha scatenato subito una pioggia di like: 1,5 milioni di "mi piace".

Ritrae i due musicisti in bianco e nero. Damiano indossa delle lingeries, calze a rete e scarpe con i tacchi. Victoria, invece, indossa abiti maschili: una giacca, un paio di pantaloni e una camicia bianca. "I wanna be your sex toy, I wanna be your teacher", si legge nella didascalia.