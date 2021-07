Billie Eilish: "La terapia mi aiuta a scrivere canzoni"

Billie Eilish, che oggi ha pubblicato "NDA", ultimo estratto dall'album "Happier Than Ever" in arrivo il prossimo 30 luglio, ha rivelato ai microfoni di Zane Lowe su Apple Music 1, come la terapia fornisca un buon aiuto al suo processo creativo.

La 19enne musicista californiana vede un terapista "una volta alla settimana" e incoraggia tutti a fare la medesima cosa, poiché l'aprirsi con qualcuno porta dei benefici. "Credo sinceramente che tutti, ogni essere umano sulla terra dovrebbe andare in terapia, comunque ci si senta con la propria vita, se si è felici oppure no. Tutti ci dovrebbero andare, anche se si pensa che la propria vita sia semplicemente fantastica e perfetta, e non c'è nulla di sbagliato. Ogni singola persona dovrebbe andarci. Io penso che aiuti il mio processo creativo, perché non mi fa vomitare parole e non mi fa avere tutto quassù".A proposito del suo secondo album "Happier Than Ever", ha spiegato che le sedute in terapia ne hanno ispirato i testi. "Mi fa parlare delle cose, e poi ci penso costantemente. Parlo di cose in terapia a cui non penso nemmeno nella mia vita. Poi durante la settimana mi viene da pensare, 'Wow, quella cosa di cui abbiamo parlato in terapia, dovrei scriverne. È davvero interessante.' Ed è davvero utile, ti tira fuori le cose ed è davvero necessario."La Eilish ha inoltre rivelato che nel nuovo album si è accorta che è presente molta "autoriflessione". Ha spiegato durante l'intervista: "Mi rendevo conto di cose della mia vita che non avevo mai nemmeno elaborato e mi sono resa conto che non le avevo elaborate. Lo stesso per le cose che ho visto accadere intorno a me."