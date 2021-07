Per il suo ultimo singolo, "Cambia el paso", Jennifer Lopez - che in questo periodo è al lavoro in studio per ultimare il nuovo album che sarà in lingua spagnola, il primo in questo idioma dal 2007 - fa coppia con il musicista portoricano Rauw Alejandro.

Il nuovo brano è accompagnato da un video diretto da Jessy Terrero. Nella clip, a dispetto dei suoi 51 anni, J.Lo fa leva sul suo indubitabile sex appeal, come si può arguire anche solo dando un'occhiata alla copertina del singolo che potete vedere qui sotto. Nella canzone, dal ritmo in bilico tra pop e reggaeton, la cantante e attrice di origini portoricane rivendica la libertà di poter ballare e vivere la propria vita lontano da un uomo che la soffoca.

Il prossimo disco di Jennifer Lopez, sarà il nono della sua discografia, al momento ferma a "A.K.A." (leggi qui la recensione) pubblicato nel giugno 2014.