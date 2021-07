Mick Jagger ha infranto le regole della quarantena per vedere l'Inghilterra

Il frontman dei Rolling Stones Mick Jagger ha violato le regole di blocco dopo essere arrivato dalla Francia per assistere alla semifinale di Euro 2020 fra Inghilterra e Danimarca. Una vittoria, quella della nazionale inglese, che gli ha regalato una grande gioia. Il cantante, 77 anni, come riferisce il Daily Mail, atterrato martedì, era legalmente obbligato a mettersi in quarantena per dieci giorni come previsto dalle regole del Regno Unito.

Tuttavia, Jagger è stato fotografato a Wembley solo 24 ore dopo fra i 60.000 appassionati di calcio arrivati allo stadio per vedere la nazionale inglese assicurarsi il prorpio posto nella finale di domenica contro l'Italia. Potrebbe affrontare una multa fino a £ 10.000 strerline per aver infranto le regole Covid del Regno Unito. Ma non sembra esserne preoccupato. .

Una fonte vicina al cantante ha detto al MailOnline che Mick aveva programmato la sua visita a Londra per settimane per finire il nuovo album degli Stones, ma non poteva ignorare l'opportunità di guardare la partita di calcio più importante dell'Inghilterra nella storia recente, nonostante le polemiche. La fonte ha detto: "Mick è un grande appassionato di calcio e voleva solo essere a Wembley. Aveva fatto i test Covid prima del volo e all'arrivo, in più dopo la partita, è stato attento".