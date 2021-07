Primary Wave, ‘accordo multimilionario’ per la metà dei master di Chris Isaak

E’ stato definito come “multimilionario” l’accordo con il quale Primary Wave si è assicurata una quota pari al 50% sulla titolarità dei master di Chris Isaak, cantautore americano universalmente noto per la hit del 1990 “Wicked Game” e “Baby Did a Bad Bad Thing” del 1995, utilizzata quattro anni dopo da Stanley Kubrick nella colonna sonora del suo ultimo film da regista, “Eyes Wide Shut”: il sodalizio commerciale - i cui contorni finanziari non sono stati resi noti - include anche un contratto discografico che vedrà Isaak pubblicare nuovi album per la Sun Records, storica etichetta acquisita dalla società di edizione lo scorso gennaio per 30 milioni di dollari, e la possibilità - per l’artista - di firmare nuovi artisti in joint venture con Primary.