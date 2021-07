Slitta ancora di un anno il concerto di Bon Iver a Milano originariamente previsto per il 2020 e già rinviato al novembre 2021. Justin Vernon non suonerà in Italia prima del 2022. Ad annunciarlo è il suo promoter, facendo sapere che a causa delle situazione pandemica in corso il tour di Bon Iver è stato posticipato al prossimo anno. La data italiana al Forum di Assago, a Milano, è stata riprogrammata per il 5 novembre 2022. Tutti i biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per la nuova data. L'apertura di Aaron Dessner, compagno di Bon Iver nel progetto Big Red Machine, non è confermata.

La coppia composta da Justin Vernon e Dessner pubblicherà il 27 agosto il nuovo album "How long do you thing it's gonna last?", anticipato dai singoli "Latter days", "The ghost of Cincinnati" e "Renegade", quest'ultimo inciso insieme a Taylor Swift. L'album è l'ideale successore dell'eponimo esordio del 2018 "Big Red Machine".