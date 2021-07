Halsey: esce il nuovo album prodotto da Trent Reznor e Atticus Ross

Il nuovo album di Halsey, intitolato “If I Can't Have Love, I Want Power” e ideale seguito di “Manic” del 2020, arriverà sui mercati il prossimo 27 agosto.

La cantautrice statunitense ha annunciato la data di uscita e ha rivelato la copertina - presentata anche al Metropolitan Museum of Art di New York come testimoniato dal video riportato di seguito - della sua nuova prova sulla lunga distanza, prodotta da Trent Reznor e Atticus Ross dei Nine Inch Nails, attraverso un post condiviso sui suoi canali social.

“Questo disco è un concept album sulle gioie e gli orrori della gravidanza e del parto”, ha scritto la voce di “Castle” – che lo scorso mese di gennaio ha fatto sapere di essere in dolce attesa del primo figlio con Alev Aydin - nel messaggio pubblicato su Instagram. La cantante ha poi parlato dell’immagine della copertina di “If I Can't Have Love, I Want Power”, allegata al post e caratterizzata da uno scatto che ritrae l’artista seduta su un trono che ricorda quello di “Il trono di spade” con in grembo un bambino e il seno scoperto.

“Era molto importante per me che la copertina trasmettesse il sentimento del mio viaggio negli ultimi mesi”, ha poi dichiarato Halsey: “La dicotomia Madonna e Puttana.

L'idea che io sia un essere sessuale e il mio corpo come un vaso e un dono per mio figlio sono due concetti che possono coesistere pacificamente e potentemente. Il mio corpo ha appartenuto al mondo in molti modi diversi negli ultimi anni e questa immagine è il mio mezzo per rivendicare la mia autonomia e stabilire il mio orgoglio e la mia forza come forza vitale per il mio essere umano”. E ancora: “Questa immagine di copertina celebra i corpi in gravidanza e dopo il parto come qualcosa di bello, da ammirare. Abbiamo una lunga strada da percorrere per sradicare lo stigma sociale intorno ai corpi e all'allattamento al seno. Spero che questo possa essere un passo nella giusta direzione!”.