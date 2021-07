AC/DC, Bon Scott: un sito web nel 75esimo anniversario della nascita

Il prossimo 9 luglio Bon Scott avrebbe compiuto 75 anni, se non fosse prematuramente scomparso nel febbraio 1980. Per celebrare l’anniversario della nascita del compianto cantante degli AC/DC la famiglia di Ronald Belford Scott - questo il nome all’anagrafe dell’artista - presenterà il primo sito web ufficiale dedicato alla già voce della formazione australiana.

Come riportato da Blabbermouth, il portale (disponibile a questo indirizzo) per mantenere viva la memoria di Bon Scott sia per i nuovi che per i vecchi fan raccoglierà informazioni, tributi e testimonianze grazie al contributo del pubblico e di altri artisti, oltre che presentare oggetti di merchandising dedicati al già frontman degli AC/DC.

“In occasione di quello che sarebbe stato il suo 75esimo compleanno, la Bon Scott Estate (i due fratelli di Ron e suo nipote) sono orgogliosi di presentare il nuovo sito web e compiere questo importante passo per elevare la leggenda di Bon e prendersi cura della sua eredità. Bon era un cantante, un cantautore e un personaggio unico che il mondo non dovrebbe mai dimenticare", ha dichiarato la Bon Scott Estate. E ancora: "Questo è un invito per i fan e gli amici di Bon a raccogliere e condividere i loro ricordi e le loro osservazioni su di lui e sulla sua musica. La sua eredità vive nei cuori e nelle menti di coloro che lo amano".