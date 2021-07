Dischi per l’estate: "Women in Music Pt. III" delle Haim

Durante l’estate la redazione di Rockol vi guida alla (ri) scoperta delle uscite discografiche migliori degli ultimi mesi: ogni giorno, un album scelto dalla redazione a cui abbiamo dato un voto superiore a 7 e mezzo e che vale la pena riascoltare in queste settimane. Buona lettura e buon ascolto!

Sguardo impassibile fisso in camera, braccia conserte o appoggiate sui fianchi: così Danielle, Este e Alana si presentano nella fotografia scattata da Paul Thomas Anderson per la copertina del nuovo album delle Haim, “Women in music pt. III”. Immortalate dietro il bancone di una rosticceria, con alle loro spalle una sfilza di salumi giganti, le tre sorelle di San Fernando Valley rivelano quell’umorismo e quell’irriverenza che le caratterizzano, mentre l’ambientazione e i colori dello scatto rivelano le atmosfere dal sapore anni ‘70 ricreate nel terzo disco del gruppo californiano.

