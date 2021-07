Per Nick Cave i ‘Red Hand Files’ sono un ‘esercizio spirituale'

Nel settembre 2018 Nick Cave ha dato il via al sito “Red Hand Files”, un canale diretto con i suoi fan attraverso cui il cantautore australiano risponde alle domande del suo pubblico.

La più recente pubblicazione sul blog del frontman dei Bad Seeds raccoglie una serie di quesiti, tra cui quello di un fan inglese di nome Jonathan che ha chiesto all’artista: “Pensi che i ‘Red Hand Files’ siano un successo?”

Nel rispondere alle più recenti domande dei fan, compresi alcuni che hanno chiesto al musicista come abbia fatto ad “attirare la Signora Cave” - quesito di un certo Steven - o di consigliare “una poetessa che dovrei leggere”, oltre a un ragazzo di tredici anni che ha chiesto al cantautore qual è “il tuo dinosauro preferito”, Nick Cave ha scritto sul suo sito:

“La tua domanda, Steven, mi ha dato un momentaneo spasmo di vigore virile - dico ‘momentaneo’ dal momento che mi sono subito reso conto che l’idea di aver effettivamente ‘attirato’ mia moglie non può essere più lontana dalla verità. In realtà mi è passata accanto una sera, più di vent'anni fa, mentre mi trovavo sotto il mio dinosauro preferito, Dippy il Diplodoco, nella sala principale del Museo di Storia Naturale di Londra, e io sono stato trascinato impotente nella scia della sua bellezza, esteriore e interiore. Da quel momento mi dimenavo felicemente lì intorno, non agitando ma annegando, come direbbe la grande Stevie Smith - una poetessa, la consiglio vivamente”.

A proposito dei suoi “Red Hand Files”, il cantautore australiano ha poi raccontato:

“Oggi ho chiesto a mia moglie se pensava che i ‘Red Hand Files’ fossero un successo. ‘Certo’, ha detto lei: ‘ti fanno stare meglio’. Jonathan, ha ragione. Per me, i ‘Red Hand Files’ sono un esercizio spirituale, come la chiesa, come la preghiera. Richiedono che io dedichi una certa quantità di tempo ogni settimana alla parte migliore e più compassionevole del mio personaggio. Nei tre anni in cui ho risposto alle vostre domande, il viaggio è diventato più facile e meno resistente. Sto migliorando”.

Ha aggiunto: “ Per lo più, però, sono sbalordito dai ‘Red Hand Files’. La soggezione è la sensazione che proviamo quando incontriamo il monumentale o l’incommensurabile. Sperimentiamo un improvviso restringimento del sé, ma una rapida espansione dell'anima. Questo è come mi sento quando leggo le domande che arrivano ogni settimana. Sono veramente impressionato dalla loro immensità e dalla loro cruda onestà, e la mia anima cresce in stupore. Siete i migliori”.