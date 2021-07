Secondo quanto riferito, in Nuova Zelanda una mamma ha chiamato i suoi tre figli Metallica, Slayer e Pantera. La notizia della scelta dei nomi da parte della donna, di cui non si conosce l’identità, per i suoi bambini è stata data dal giornalista e documentarista neozelandese David Farrier (suo "Dark tourist" di Netflix).

“Sono orgoglioso di riferire che una madre neozelandese ha chiamato i suoi figli Metallica, Pantera e Slayer", ha scritto Farrier sul suo profilo Twitter. E ancora: ”Mi ha detto: 'Non è facile formare tre delle band più pesanti’”.

In una serie di tweet, il regista ha poi fatto sapere di aver visto i certificati di nascita di tutti e tre i bambini e ha ammesso di essere stato inizialmente sospettoso, soprattutto dopo aver notato che il piccolo a cui è stato dato come nome quello della band di James Hetfield, ha come secondo nome quello di "...And Justice For All" - il titolo dell'album del 1988 dei Metallica.

David Farrier, inoltre, ha comunicato di aver contatto il Registrar-General della Nuova Zelanda e di. aver appreso dal cancelliere Jeff Montgomery che non vi sono restrizioni riguardo al dare ai propri figli nomi di band o di album, “ a condizione che la parola usata non sia generalmente considerata offensiva o non assomigli a un grado o titolo ufficiale”.

Farrier ha anche condiviso in un suo articolo la foto della donna che ha scelto per i propri bambini i nomi di Metallica, Slayer e Pantera, e su Twitter ha pubblicato un messaggio che recita: "Penso che sia importante notare (come si può vedere dalla foto nel mio articolo) che questa mamma è anche una grande fan delle balestre e lei merita il nostro completo e totale rispetto per questo (e per aver cresciuto tre figli)”.