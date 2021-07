Beatles, Paul McCartney: “Scrivevamo canzoni memorabili perché noi dovevamo ricordarle”

Il prossimo 16 luglio sarà disponibile su Hulu la docu-serie di sei puntate “McCartney 3,2,1”, che vede protagonista Paul McCartney insieme al noto produttore Rick Rubin. La serie, realizzata in bianco e nero, ripercorre la carriera musicale del 79enne musicista britannico, dalla sua prima chitarra e composizione fino al successo con i Beatles e come solista.

McCartney aveva anticipato il progetto lo scorso dicembre condividendo in rete un filmato di circa 90 secondi. Ora, in attesa della pubblicazione dei sei episodi di “McCartney 3,2,1”, l’ex Beatle ha pubblicato il trailer della serie di quasi due minuti e mezzo in cui - tra le altre cose - ricorda i suoi primi giorni di lavoro con George Harrison, Ringo Starr e John Lennon.

“Stavamo scrivendo canzoni memorabili perché noi dovevamo ricordarle”, si sente raccontare da Paul McCartney ricordando gli inizi di carriera dei Beatles nel filmato reso disponibile su YouTube oggi, 7 luglio, e riportato più avanti.

Come si evince dal trailer, la serie promette “storie mai raccontate”, “musica inedita” e "ricordi indimenticabili”, oltre che outtake e versioni alternative di brani dei Beatles come "Lucy in the sky with diamonds” - che nel filmato sorprende persino lo stesso McCartney.

La clip (al minuto 2) vede anche Rick Rubin - che, fra le altre cose, ha recentemente prodotto il nuovo singolo di Gianni Morandi, “L’allegria", scritto da Jovanotti - leggere a Paul McCartney una nota di ammirazione nei suoi confronti di John Lennon. "Paul è uno dei bassisti più innovativi che abbia mai suonato il basso”, recita la nota scritta da Lennon e letta dal produttore statunitense a Macca. E ancora: "È un grande, grande musicista”. "L'ho scritto io?" chiede quindi McCartney a Rick Rubin, che risponde: “No, è di John Lennon”.