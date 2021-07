Quando Joni Mitchell lasciò David Crosby con una canzone

A margine di una recente intervista rilasciata a Howard Stern su SiriusXm, David Crosby ha raccontato di quando Joni Mitchell mise fine alla loro relazione, ricordando di essere stato lasciato dalla cantautrice canadese con una canzone che lei scrisse apposta per l’occasione

I due artisti iniziarono a frequentarsi intorno al 1967 e, anche se entrambe le loro carriere beneficiarono dell'influenza reciproca, a un certo punto la Mitchell decise di interrompere la sua relazione con Crosby - tra le altre cose, produttore dell’album di debutto della cantautrice, “Song to a Seagull”, pubblicato nel 1968.

David Crosby e Joni Mitchell stavano trascorrendo una serata tra amici a casa di Peter Tork dei Monkees quando questa comunicò all’artista losangelino la sua decisione di interrompere la loro frequentazione. Per farlo, la cantautrice scelse di cantare una canzone, "That Song About the Midway”, poi inclusa nel suo disco “Clouds” del 1969.

“È entrata ed era un po' strana", ha narrato Crosby a Howard Stern: “Ha detto tipo: 'Ho una nuova canzone’. Eravamo tutti lì e abbiamo detto: ’Oh, fantastico, una nuova canzone di Joni!’. Lei ha iniziato a cantarla, ed era chiaramente un addio rivolto a me. Poi l’ha cantata di nuovo, in caso non l'avessi capito la prima volta: incredibile! Nella stanza tutti dicevano: ‘Oh!’. Tutti… È stato istericamente divertente”.

Alla domanda se fosse stato difficile intrattenere una relazione con Joni Mitchell, David Crosby ha risposto: “Ascolta: immagina se hai scritto una canzone, una canzone davvero bella, e gliel'hai cantata quando è tornata a casa, e poi lei ti ha cantato tre canzoni migliori che ha scritto la sera precedente”.

Oltre a osservare di aver accettato che la fine della sua relazione con la Mitchell fosse inevitabile a causa dell’immenso talento di lei, Crosby ha poi sottolineato: “È probabilmente la migliore cantautrice dei nostri tempi”. E ancora: "Non vado più così d'accordo con lei, ma la amo con tutto il mio cuore per quello che ci ha dato”.