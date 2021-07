Concerti, Il Volo: rinviato al 2022 il tour “10 Years – Live”. Le nuove date

Dopo aver fatto sapere che il tour “10 Years – Live” de Il Volo, previsto nel 2021, è stato posticipato al 2022 e aver comunicato le date di recupero dei concerti in programma all’Arena di Verona, il trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ha annunciato quando recupererà gli appuntamenti con i fan italiani a Taormina, Milano, Roma e Torino.

Successivamente gli spettacoli che andranno in scena presso la storica venue veronese il 3 e 4 giugno del prossimo anno, il trio canoro si esibirà sul palco del Teatro Antico di Taormina l’11 e 12 giugno 2022. A seguire, la tournée dei tre artisti farà tappa il 3 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano, il 7 ottobre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma e il 10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino.

Come riportato in un comunicato stampa, i biglietti già acquistati in prevendita rimarranno validi per le nuove date corrispondenti.

Ecco il calendario del tour “10 Years – Live” con le nuove date:

3 giugno 2022 all'Arena di Verona (recupero del 29 agosto 2021 all'Arena di Verona)

4 giugno 2022 all'Arena di Verona (recupero del 30 agosto 2021 all'Arena di Verona)

11 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero del 4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

12 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero del 5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

3 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero del 23 ottobre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

7 ottobre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma (recupero del 20 ottobre 2021 al Palazzo dello Sport di Roma)

10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino (recupero del 16 ottobre 2021 al Pala Alpitour di Torino)