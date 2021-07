NFT, Gué Pequeno nei 100 Creators di Binance

Gué Pequeno è l’unico artista musicale italiano a essere coinvolto nel programma 100 Creators, progetto varato dalla piattaforma di criptovaluta Binance dedicato alla crypto-art e agli NFT: il già co-frontman dei Club Dogo ha reso disponibile una prima tranche di quattro opere - tutte disponibili sul marketplace digitale a questo indirizzo - parte di una collana più ampia battezzata “Hard2Kill”, ispirata ai videogame a 8 bit degli anni ‘80 che culminerà con l’uscita di un vero e proprio videogioco con una colonna sonora curata dallo stesso artista. “Lo stile è quello dei videogame arcade di ispirazione retrò dove abbiamo mescolato arti marziali, ninja, in scenari urban”, ha spiegato al proposito l’artista, il cui primo drop resterà disponibile su Binance da oggi, mercoledì 7 luglio, per i prossimi sette giorni.



"La tecnologia blockchain costituisce un nuovo paradigma in grado di rivoluzionare trasversalmente qualsiasi settore, proprio come fu per Internet 30 anni fa”, ha commentato Gian Luca Comandini, già consulente di Achille Lauro per il suo progetto NFT e co-curatore di 100 Creators: “Il fatto che la piattaforma più importante al mondo, Binance, abbia scelto di rivolgersi a noi è un onore incredibile ed una riconferma dell'enorme contributo che come italiani stiamo dando a questo nuovo mondo e condividere questa avventura con Gué Pequeno è un piacere incredibile e un vanto per la creatività italiana nel mondo intero".