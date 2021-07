Gli Yes entrano nel roster di Inside Out: nuovo album in autunno

Gli Yes hanno firmato un contratto discografico con la Inside Out, etichetta tedesca specializzata in prog e metal fondata nel 1996 (e ancora oggi diretta) da Thomas Waber distribuita a livello internazionale da Sony Music: il primo frutto del sodalizio vedrà la band oggi composta da Steve Howe, Alan White, Geoff Downes, Jon Davison e Billy Sherwood pubblicare un nuovo album di inediti in studio, intitolato “The Quest”, il prossimo primo ottobre.