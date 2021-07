Concerti: Black Country New Road rivoluzionato il calendario

A causa dell’attuale situazione globale causata dal virus Covid-19, i concerti della band inglese dei Black Country, New Road previste per il 12/07/2021 al Circolo Magnolia di Milano e il 16/07/2021 alla Mole Vanvitelliana di Ancona sono riprogrammate per l'agosto 2021.

Invece i concerti previsti per il 13/07/2021 al Balena Festival di Genova e quello del 14/07/2021 al Sequoie Music Park di Bologna sono stati invece annullati.

Questo il nuovo calendario dei Black Country, New Road:

27 agosto – Milano – Circolo Magnolia

28 agosto – Torino – Spazio 211

29 agosto – Ancona – Mole Vanvitelliana

I biglietti precedentemente acquistati per i live di Milano e Ancona restano validi per i nuovi appuntamenti di agosto.

Le richieste di rimborso del concerto del 13 luglio 2021 a Genova potranno essere inoltrate ai canali di rivendita ufficiali TicketOne e Ticketmaster. Per ulteriori informazioni sui rimborsi consultare la pagina: www.balenafestival.it

Le richieste di rimborso del concerto del 14 luglio 2021 a Bologna potranno essere inoltrate ai canali di rivendita ufficiali DICE e Boxerticket. Per ulteriori informazioni sulla richiesta dei rimborsi consultare: www.facebook.com/express.locomotivclub