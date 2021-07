Sònar, nel 2022 il lancio di un nuovo festival in Portogallo

Sònar, marchio spagnolo reso universalmente noto grazie all’omonimo festival che dal 1994 si tiene a Barcellona e che negli anni ha visto fiorire propaggini a Reykjavik, Istanbul, Hong Kong, Bogotà e Buenos Aires, lancerà un nuovo evento a Lisbona nella primavera del prossimo anno: la manifestazione animerà la capitale portoghese tra i prossimi 8 e 10 aprile, con una line-up ancora da confermare, ma che seguirà in ogni caso la linea dettata dal festival-madre catalano, incentrato sulla “musica elettronica d’avanguardia, creatività e tecnologia”. La rassegna, che come le altre “sorelle” dividerà la propria programmazione in “Sònar by day” e “Sònar by night”, si configurerà come manifestazione “diffusa”, interessando diverse location cittadine come il Parque Docas de Santos e il locale centro congressi. I biglietti sono già disponibili al prezzo di 118 euro (per il pass valido per tutta la durata della manifestazione).