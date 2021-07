Pink Floyd, riemerge bootleg rimasterizzato di "Wish you were here". Video.

L.A. Forum from, 26 aprile 1975.

In cartellone: i Pink Floyd. Il pubblico, comprensibilmente, è là per un motivo molto preciso: ascoltare dal vivo quel gigante delle classifiche intitolato "Dark Side of the Moon" dal quale è agganciato da ormai decine di settimane di passaggi in alta rotazione in radio.

La band lo sa e, dopo una pausa al termine del primo set del concerto, lo eseguirà per intero. Fino ad allora, però, i suoi fans erano rimasti sorpresi e deliziati nell'ascoltare in anteprima diversi nuovi brani, tra cui due canzoni intitolate “Have a Cigar” e “Shine on You Crazy Diamond”. Mancano circa sei mesi all'uscita di "Wish You Were", del quale i pezzi fanno parte.

A noi posteri il dono, appena riemerso su YouTube in forma di bootleg ad elevata qualità sonora, arriva da Mike “The Mic” Millard, per l'appunto una sorta di re californiano dei bootleg (morto suicida nel 1994), la cui reliqua è stata appena segnalata dall'edizione americana del Rolling Stone, che arriva a suggerire ai Pink Floyd di considerare il lancio di una bootleg series con al centro lo show del Forum del 1975.

Quell'ormai quasi mitico superfan del rock di Los Angeles aveva una tecnica tutta sua per registrare concerti che avrebbe poi consegnato alla storia. Si sedeva su una falsa sedia a rotelle e accedeva al pit. Nascosto nella sedia portava con sè un registratore Nakamichi 550 con il quale immortalava esibizioni che sarebbero diventate chicche leggendarie con una qualità del suono ben superiore alla media dei bootleg dell'epoca. E con lungimiranza superiore a quella di artisti che, nel decennio d'oro del rock, ne stavano scrivendo la storia spesso senza documentarla a dovere.

"Wish you were here" è, per la comunità dei fans dei Pink Floyd, un tema di interesse e conversazione costante. Ne abbiamo parlato di recente a proposito della realizzazione della sua copertina e del tribute album. Qui una piccola collezione degli articoli pubblicati sull'album da Rockol.