Bruce Springsteen: la figlia Jessica parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo

La figlia di Bruce Springsteen, Jessica, si è qualificata per i prossimi giochi olimpici che si terranno a Tokyo, in Giappone, dal 23 luglio all'8 agosto. La ragazza, 29enne, gareggerà degli sport equestri degli Stati Uniti insieme ad altri tre cavalieri: McLain Ward, Kent Farrington e Laura Kraut. Nello specifico, la figlia del musicista del New Jersey e della moglie Patti Scialfa sarà in gara dal 3 al 7 agosto.



Jessica Springsteen è una delle migliori amazzoni statunitensi da tempo.

Già nel 2012 infatti, in occasione delle Olimpiadi di Londra, era stata selezionata in qualità di riserva, mentre nel 2016 non potè aggregarsi alla spedizione olimpica a causa di alcuni problemi che aveva il suo cavallo. A Tokyo gareggerà con il suo cavallo, Don Juan van de Donkhoeve, uno stallone belga Warmblood di 12 anni. Purtroppo gli spettatori stranieri non potranno assistere alle Olimpiadi questa estate a causa del Covid-19, quindi Springsteen e signora non saranno in tribuna a sostenere la loro erede.



La figlia del Boss ha iniziato a prendere lezioni di equitazione fin da bambina ed attualmente è classificata alla posizione numero tre dei saltatori ad ostacoli negli Stati Uniti. In una intervista rilasciata nel 2019 Jessica parlando del rapporto con i propri genitori dichiarò: "I miei genitori amano questo sport. Sono appassionati e mi sono stati di supporto, è una cosa bella da condividere con loro. Ci sono stati molti alti e bassi e loro mi hanno sempre spinto ogni volta che mi sentivo giù. Mi hanno sempre aiutato ad andare avanti, non sarei dove sono oggi se non fosse stato per loro."