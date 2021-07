Addio a John Layton, già cantante degli Uriah Heep

E' morto all'età di 74 anni John Lawton, che aveva militato negli Uriah Heep fra il 1976 e il 1979 rimpiazzando il vocalist originario David Byron. Con la band britannica aveva registrato e pubblicato gli album "Firefly" e "Innocent victim", nel 1977, e "Fallen angel", nel 1978 (la sua voce è anche nel "Live in Europe 1979" pubblicato nel 1986. Prima e dopo la militanza negli Uriah Heep aveva fatto parte dei Lucifer's Friend, dei Les Humphries Singers, dei Rebel, degli Zar, dei Gunhill, della Hensley Lawton Band, della John Lawton Band; da solista aveva inciso "Heartbeat", nel 1980, e "Still paying my dues to the blues", nel 2000.

La morte è avvenuta il 29 giugno, ma è stata comunicata solo oggi, e non è dovuta a una causa identificabile; Lawton era apparentemente in buona salute e la scomparsa è giunta senza preavviso.

Nel novembre del 2020 era mancato uno dei fondatori degli Uriah Heep, il tastierista e compositore Ken Hensley, e nel settembre del 2020 era morto anche il batterista Lee Kerslake.