Può una canzone cambiare il mondo? 

Sui principali store digitali è possibile scaricare e ascoltare la compilation “Mediterraneo” (produzione e direzione artistica di Livio Magnini dei Bluvertigo, con Jo D’Ambrosio in qualità di coadiutore).

I proventi della compilation saranno destinati ad un progetto di Interlife in Costa D’Avorio che offrirà ad oltre 2.000 persone una scelta alternativa alla migrazione.

La compilation è un'operazione non profit i cui proventi saranno interamente destinati al progetto umanitario di Interlife in Africa.

Alla compilation musicale hanno partecipato gli artisti: Lena Lane, TolKins, Mahant, il violinista Manrico Padovani e la Presidente di Interlife, Giorgia Gambini.

.

Il video di “Mediterraneo”, che dà il titolo alla compilation, è stato realizzato da Livio Macchia.

Per aderire o avere maggiori informazioni.