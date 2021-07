A un anno dal clamoroso successo commerciale di "Bang Bang Con The Live" , lo show online con il quale i BTS riuscirono a staccare tagliandi (virtuali) per poco meno di 20 milioni di dollari, le stelle incontrastate del K-pop tornano a segnare un altro record: il 2021 Muster Sowoozoo, doppio spettacolo in streaming che ha visto i divi di Seul di scena sulla piattaforma VenewLive gli scorsi 13 e 14 luglio, ha venduto 1,33 milioni di biglietti ad altrettanti fan sparsi in 195 paesi in tutto il mondo.